Портфолио. Чему я научилась в 1 классе чиму я научилась во 2 классе чему хочу научится в 3 классе и чему хочу научится в 4 классе чему я планирую научится на уроках русского языка в 5 классе. Предмет русский язык.

Русский язык

Портфолио. Чему я научилась в 1 классе чиму я научилась во 2 классе чему хочу научится в 3 классе и чему хочу научится в 4 классе чему я планирую научится на уроках русского языка в 5 классе. Предмет русский язык.

Автор: Гость