Портфолио. Чему я научилась в 1 классе чиму я научилась во 2 классе чему хочу научится в 3 классе и чему хочу научится в 4 классе чему я планирую научится на уроках русского языка в 5 классе. Предмет русский язык.
Русский язык
Портфолио. Чему я научилась в 1 классе чиму я научилась во 2 классе чему хочу научится в 3 классе и чему хочу научится в 4 классе чему я планирую научится на уроках русского языка в 5 классе. Предмет русский язык.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Откуда мы знаем чему ты в школе научилась? напиши типа В 1-2 классе я научилась писать,читать... в 4,5 классе я хочу узнать много нового. хочу научится составлять предложения... и т.п.
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