Выпишите из каждого предложение только подлежащее. Укажите, какой частью речи оно выражено

Русский язык
Выпишите из каждого предложение только подлежащее. Укажите, какой частью речи оно выражено
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Гость:
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