Як скласти із цих слів речення ?СЛОВА: bus what York leaving? time to is the.
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Як скласти із цих слів речення ?СЛОВА: bus what York leaving? time to is the.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
What time is the bus to York leaving?
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