В магазинах свежую рыбу кладут на открытые прилавки, наполненные ледяной крошкой.Почему рыба на таком прилавке не замерзает, как в морозильной камере?
Физика
В магазинах свежую рыбу кладут на открытые прилавки, наполненные ледяной крошкой.Почему рыба на таком прилавке не замерзает, как в морозильной камере?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Там температура ниже чем в морозилке вот и получается что не замораживается
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