Санки скатываются с горы в течении 12 секунд. С каким ускорением они двигались и ка??ова их скорость в конце склона, если его длинная составляет 36 м?
Физика
Санки скатываются с горы в течении 12 секунд. С каким ускорением они двигались и ка??ова их скорость в конце склона, если его длинная составляет 36 м?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V0=0 тогда s=at2/2 a=1м/с2 v=v0+at v=at т.к v0=0 v=12м/c
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