Санки скатываются с горы в течении 12 секунд. С каким ускорением они двигались и ка??ова их скорость в конце склона, если его длинная составляет 36 м?

Физика

Санки скатываются с горы в течении 12 секунд. С каким ускорением они двигались и ка??ова их скорость в конце склона, если его длинная составляет 36 м?

Автор: Гость