Сделай морфологический разбор глагола приехала.
Русский язык
Сделай морфологический разбор глагола приехала.
Ответ(ы):
Гость:
1. Приехала -глагол (что сделала?) 2. Н.ф.- приехать, пост.- соверш. Вид, непереходный, 1 спряжение, непост.- изъяв. Накл, ед.ч., прош. время, 3 лицо. 3. Как сказуемое
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