Сделай морфологический разбор глагола приехала.

Гость: Гость:

1. Приехала -глагол (что сделала?) 2. Н.ф.- приехать, пост.- соверш. Вид, непереходный, 1 спряжение, непост.- изъяв. Накл, ед.ч., прош. время, 3 лицо. 3. Как сказуемое