Пажалуйста памагите ,зделайте из каждого слова по 1 пржложению

Русский язык
Пажалуйста памагите ,зделайте из каждого слова по 1 пржложению
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Автор: Гость
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Гость:
У меня есть пышное платье
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