За 10 минут на велосипеде проехали 2400 метров,затем в течение 1 мин спускались под уклон 900 м и после этого проехали ещё 1200 м за 4 мин.Вычислите среднюю скорость движения.
Физика
За 10 минут на велосипеде проехали 2400 метров,затем в течение 1 мин спускались под уклон 900 м и после этого проехали ещё 1200 м за 4 мин.Вычислите среднюю скорость движения.
Ответ(ы):
Гость:
T=10+1+4=15 мин =900 с s=2400+400+1200=4500 м v=4500:900=5м/с
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