За 10 минут на велосипеде проехали 2400 метров,затем в течение 1 мин спускались под уклон 900 м и после этого проехали ещё 1200 м за 4 мин.Вычислите среднюю скорость движения.

Физика

За 10 минут на велосипеде проехали 2400 метров,затем в течение 1 мин спускались под уклон 900 м и после этого проехали ещё 1200 м за 4 мин.Вычислите среднюю скорость движения.

Автор: Гость