Укажите "Четвертое лишнее": 1) Бе..козырка 2)Н..берешься 3) П..ределывать 4) По..бежал ??ема приставка

Русский язык
Укажите "Четвертое лишнее": 1) Бе..козырка 2)Н..берешься 3) П..ределывать 4) По..бежал ??ема приставка
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Побежал......................
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