Укажите "Четвертое лишнее": 1) Бе..козырка 2)Н..берешься 3) П..ределывать 4) По..бежал ??ема приставка
Русский язык
Укажите "Четвертое лишнее": 1) Бе..козырка 2)Н..берешься 3) П..ределывать 4) По..бежал ??ема приставка
Ответ(ы):
Гость:
Побежал......................
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
За 10 минут на велосипеде проехали 2400 метров,затем в течение 1 мин спускались под уклон 900 м и после этого проехали ещё 1200 м за 4 мин.Вычислит...
Математика
Незнайка и Пончик пустили вместе 26 пузырей, причем у Незнайки получилось на 8 пузы??ей больше. Сколько пузырей получилось у Незнайки, а сколько у ...