Почему в поэме "Кому на Руси жить хорошо" Некрасов назвыает Русь "Загадочной"?
Литература
Почему в поэме "Кому на Руси жить хорошо" Некрасов назвыает Русь "Загадочной"?
Ответ(ы):
Гость:
Потому что,в ней показывается весь "убогий" быт обычного крестьянина. Но не смотря ни на что,не обращая внимания на все трудности и невзгоды русскому народу(крестьянству) удается не опускать руки и жить дальше,быть чуть ли не довольными своей жизнью. Из за этого противоречия Некрасов называет Русь загадочной.Русь в этом значении-образ народа
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