Почему в поэме "Кому на Руси жить хорошо" Некрасов назвыает Русь "Загадочной"?

Гость: Гость:

Потому что,в ней показывается весь "убогий" быт обычного крестьянина. Но не смотря ни на что,не обращая внимания на все трудности и невзгоды русскому народу(крестьянству) удается не опускать руки и жить дальше,быть чуть ли не довольными своей жизнью. Из за этого противоречия Некрасов называет Русь загадочной.Русь в этом значении-образ народа