Сделайте морфемный разбор слов: летопись,летописный,летописец,летоисчисление

Русский язык
Сделайте морфемный разбор слов: летопись,летописный,летописец,летоисчисление
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Летопись: лет-корень,пись-корень, летопись-основа слова, нулевое окончание; Летописный:  лет— корень, пис— корень, н— суффикс, ый-окончание, летописн— основа слова; Летописец:  лет— корень, пис- корень, ец— суффикс, нулевое окончание, летописец— основа слова; Летоисчисление: лет— корень,  ис— префикс (приставка)  числ— корень,  ение- суффикс, е — окончание,  летоисчисление— основа слова
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Які речення можна скласти зі словом стежка чи стіжок? ??
Ответить
Литература
Кто и почему помогает влюбленным Ромео и Джульетте. Сочинение. Пожалуйста.
Ответить
Алгебра
Чему равен косинус 3П/6?
Ответить
Русский язык
Срочно !!!!!!!!!! объедените слова в три группы:а)образованные от существительных; б)от прилогательных;в)от глаголов. В производных словах обоз...
Ответить
Литература
Что даёт школа? Знанае-.....
Ответить