Сделайте морфемный разбор слов: летопись,летописный,летописец,летоисчисление
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Сделайте морфемный разбор слов: летопись,летописный,летописец,летоисчисление
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Летопись: лет-корень,пись-корень, летопись-основа слова, нулевое окончание; Летописный: лет— корень, пис— корень, н— суффикс, ый-окончание, летописн— основа слова; Летописец: лет— корень, пис- корень, ец— суффикс, нулевое окончание, летописец— основа слова; Летоисчисление: лет— корень, ис— префикс (приставка) числ— корень, ение- суффикс, е — окончание, летоисчисление— основа слова
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