Срочно !!!!!!!!!! объедените слова в три группы:а)образованные от существительных; б)от прилогательных;в)от глаголов. В производных словах обозначьте словообразовательные средства. 1) экскурсантка 2)по-чешски 3)воодушевлят...

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Срочно !!!!!!!!!! объедените слова в три группы:а)образованные от существительных; б)от прилогательных;в)от глаголов. В производных словах обозначьте словообразовательные средства. 1) экскурсантка 2)по-чешски 3)воодушевлять 4)супермодель 5)одаль 6)окаменелость 7)внутригосударственный 8)засмотреться

Автор: Гость