Срочно !!!!!!!!!! объедените слова в три группы:а)образованные от существительных; б)от прилогательных;в)от глаголов. В производных словах обозначьте словообразовательные средства. 1) экскурсантка 2)по-чешски 3)воодушевлят...
Русский язык
Срочно !!!!!!!!!! объедените слова в три группы:а)образованные от существительных; б)от прилогательных;в)от глаголов. В производных словах обозначьте словообразовательные средства. 1) экскурсантка 2)по-чешски 3)воодушевлять 4)супермодель 5)одаль 6)окаменелость 7)внутригосударственный 8)засмотреться
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)1,3,4,6,7 б)2,5 в)8 Думаю что так правильно
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