Дима и Петя соревновались в стрельбе,Дима сделал 45 выстрелов из которых 36 попали в цель,Петя сделал 50 выстрелов из которых 38 метких,Кто из них более искусный стрелок?
Математика
Дима и Петя соревновались в стрельбе,Дима сделал 45 выстрелов из которых 36 попали в цель,Петя сделал 50 выстрелов из которых 38 метких,Кто из них более искусный стрелок?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 45-36=9(раз) - Дима не попал в цель 2) 50-38=12(раз) - Петя не попал в цель Ответ: Дима
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Математика
А) Сумма двух чисел 432, первое больше второга на 18. Найдите эти числа. Б) Сумма двух чисел 537, первое меньше второга на 131. Найдите эти числа...
Русский язык
Cложно-подчиненное предложение (знаки препинания не расставлены) А)Всюду блестели и волновались бесчисленные нити осенних паутин В)Вдали стоит ...