Дима и Петя соревновались в стрельбе,Дима сделал 45 выстрелов из которых 36 попали в цель,Петя сделал 50 выстрелов из которых 38 метких,Кто из них более искусный стрелок?

Математика

Дима и Петя соревновались в стрельбе,Дима сделал 45 выстрелов из которых 36 попали в цель,Петя сделал 50 выстрелов из которых 38 метких,Кто из них более искусный стрелок?

Автор: Гость