Дима и Петя соревновались в стрельбе,Дима сделал 45 выстрелов из которых 36 попали в цель,Петя сделал 50 выстрелов из которых 38 метких,Кто из них более искусный стрелок?

Математика
Дима и Петя соревновались в стрельбе,Дима сделал 45 выстрелов из которых 36 попали в цель,Петя сделал 50 выстрелов из которых 38 метких,Кто из них более искусный стрелок?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 45-36=9(раз) - Дима не попал в цель 2) 50-38=12(раз) - Петя не попал в цель Ответ: Дима
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите пожалуйста упражнения 190
Ответить
Математика
Математика стр. 114 5 класс 481 есеп
Ответить
Математика
А) Сумма двух чисел 432, первое больше второга на 18. Найдите эти числа. Б) Сумма двух чисел 537, первое меньше второга на 131. Найдите эти числа...
Ответить
Русский язык
Cложно-подчиненное предложение (знаки препинания не расставлены) А)Всюду блестели и волновались бесчисленные нити осенних паутин В)Вдали стоит ...
Ответить
Биология
Какие особенности имеет водоросль ульва? какие особенности имеет персоноводная гидра?
Ответить