Что даёт школа? Знанае-.....

Литература
Что даёт школа? Знанае-.....
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Автор: Гость
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Гость:
Знания.Опыт.Привычку.Еще очень много чего.
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