Что даёт школа? Знанае-.....
Литература
Что даёт школа? Знанае-.....
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Знания.Опыт.Привычку.Еще очень много чего.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Что значит «ДВОЕВЛАСТИЕ» ПОЧЕМУ? Какими мерами или шагами не стабилизировало эту крайне тяжелую обстановку?
Литература
Согласен ли ты с утверждением Алексея, что с годами человек черствеет, если в нём не остается совсем ничего от ребенка?
Математика
Дима и Петя соревновались в стрельбе.Дима сделал 45 выстрелов,из которых 36 попали в цель.Петя сделал 50 выстрелов,из которых было 38 метких.Кто из...