Согласен ли ты с утверждением Алексея, что с годами человек черствеет, если в нём не остается совсем ничего от ребенка?
Литература
Согласен ли ты с утверждением Алексея, что с годами человек черствеет, если в нём не остается совсем ничего от ребенка?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да! Ведь ребенок-это существо,которое может радоваться мелочам,говорить правду! (Иногда взрослые не понимают детей и шляться из-за этого! Но ведь чтобы понимать детей,надо быть немного ребенком) Я думаю,что Алексей прав! Чтобы смотреть на жизнь с другой стороны,радоваться. Нужно иметь некоторую душу ребенка!
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