Согласен ли ты с утверждением Алексея, что с годами человек черствеет, если в нём не остается совсем ничего от ребенка?

Гость: Гость:

Да! Ведь ребенок-это существо,которое может радоваться мелочам,говорить правду! (Иногда взрослые не понимают детей и шляться из-за этого! Но ведь чтобы понимать детей,надо быть немного ребенком) Я думаю,что Алексей прав! Чтобы смотреть на жизнь с другой стороны,радоваться. Нужно иметь некоторую душу ребенка!