Почему насекомые очень интересны, как объекты изучения?
Биология
Почему насекомые очень интересны, как объекты изучения?
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Гость:
Тк много различных видов насекомых, и многие ещё не изучены. для продвижения науки вперёд
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