Кто и почему помогает влюбленным Ромео и Джульетте. Сочинение. Пожалуйста.

Гость: Гость:

Брат Лоренцо — один из персонажей трагедии, монах, духовник Ромео и Джульетты, тайно от всех обвенчавший их. Л. — подлинный христианин. Он — не удалившийся от мира отшельник, предающийся уединенным молитвам и экстатическим созерцаниям Божества, напротив, он принимает самое активное участие в судьбе своих ближних, какими бы путями они ни шли в этой жизни. Он никого не осуждает и молится за всех, правых и неправых, оставляя право судить их одному лишь Богу. Его мудрость, понимание людских слабостей и смирение служат скрытой двигательной пружиной действия. Когда Ромео в первый раз рассказывает ему о любви к Джульетте, Л. сразу же усматривает в развитии их отношений возможность остановить нелепую и кровопролитную вражду семей. В своих советах и поступках Л., одержавший победу над страстями, руководствуется разумом: «Природа слабодушна и рыдает, но разум тверд и разум побеждает».