Сделайте морфологический разбор слов: Подбитых 1.н.ф 2.п.п. Переходность,возвра??ность,вид действующий или страдательный. 3.н.п. Падеж,число
Русский язык
Сделайте морфологический разбор слов: Подбитых 1.н.ф 2.п.п. Переходность,возвра??ность,вид действующий или страдательный. 3.н.п. Падеж,число
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Н.ф. подбить часть речи. причастие мн.число, неодуш., переход., прошед. вр., р.п., сов. вид
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Другие предметы
Русский язык
Определить вид текста. плассмассовых полотенец пока нет.Потому что ткани из химических волокон плохо впитывают воду.поэтому ими нельзя вытирать руки .