Сделайте морфологический разбор слов: Подбитых 1.н.ф 2.п.п. Переходность,возвра??ность,вид действующий или страдательный. 3.н.п. Падеж,число

Русский язык
Сделайте морфологический разбор слов: Подбитых 1.н.ф 2.п.п. Переходность,возвра??ность,вид действующий или страдательный. 3.н.п. Падеж,число
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Н.ф. подбить часть речи. причастие мн.число, неодуш., переход., прошед. вр., р.п., сов. вид
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