Сделайте пожалуйста. N 1,2,3,4.

Гость: Гость:

1) Народное ополчение- это новгородское ополчение для борьбы с иностранными войсками 2) Это памятник Минину и Пожарскому - руководителям второго народного ополчения. Скульптура из латуни и меди, созданная Иваном Мартосом ; расположена перед Собором Василия Блаженного на Красной Площади в Москве. 3) Патриот- это человек,который любит свою Родину. 4) подчеркнуть Народное ополчение, Кузьма Минин,Нижний Новгород,1612 год, Дмитрий Пожарский