Сделайте пожалуйста. N 1,2,3,4.

Окружающий мир
Сделайте пожалуйста. N 1,2,3,4.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Народное ополчение- это новгородское ополчение для борьбы с иностранными войсками 2) Это памятник Минину и Пожарскому - руководителям второго народного ополчения. Скульптура из латуни и меди, созданная Иваном Мартосом ; расположена перед Собором Василия Блаженного на Красной Площади в Москве. 3) Патриот- это человек,который любит свою Родину. 4) подчеркнуть Народное ополчение, Кузьма Минин,Нижний Новгород,1612 год, Дмитрий Пожарский
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