Сделайте пожалуйста управления 276
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Сделайте пожалуйста управления 276
Ответ(ы) на вопрос:
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Отказываешься-отказываться(н.ф.),отказывается(3л.,ед.ч.), отказываются(3л.,мн.ч.) Деретесь-драться(н.ф.),дерется,дерутся. Удивляемся-удивляться(н.ф.),удивляется,удивляются. Встречаетесь-встречаться(н.ф.),встречается,встречаются. Делимся-делиться(н.ф.),делится,делятся. Здороваемся-здороваться(н.ф.),здоровается,здороваются. Поправляетесь-поправляться(н.ф.)-поправляется,поправляются. Ложитесь-ложиться(н.ф.),ложится.ложатся. Ссоримся-ссориться(н.ф.),ссорится,ссорятся. Лечишься-лечиться(н.ф.),лечится,лечатся.
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