Цена ручки 6 р. сколько стоят 2р. 3р. 4р.
Математика
Цена ручки 6 р. сколько стоят 2р. 3р. 4р.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 6*2 = 12 руб. - 2 ручки 2) 6*3 = 18 руб. - 3 ручки 3) 6*4 = 24 руб. - 4 ручки
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