Цена ручки 6 р. сколько стоят 2р. 3р. 4р.

Математика
Цена ручки 6 р. сколько стоят 2р. 3р. 4р.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 6*2 = 12 руб. - 2 ручки 2) 6*3 = 18 руб.  - 3 ручки 3) 6*4 = 24 руб.  - 4 ручки
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