3(2x-1)-2(2-4x) второе уравнение: 5(x-1)-4(x+2)=3
Математика
3(2x-1)-2(2-4x) второе уравнение: 5(x-1)-4(x+2)=3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3(2x-1)-2(2-4x) = 6х -3 -4 +8х=14х -7 5(x-1)-4(x+2)=3 5х-5-4х-8=3 х=3+8+5 х=16
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