Дайте развернутую характеристику химических свойств Пентанола-1 Пожалуйста ско??ее!!

Химия
Дайте развернутую характеристику химических свойств Пентанола-1 Пожалуйста ско??ее!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Одноатомный предельный Спирт, жидкость так как число атомов углерода в цепи меньше 12. Образует алкоголяты с щелочными ме, с органическими и неорганическими кислотами образует эфиры.
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