Какой признак говорит об отсутствии конкуренции в отрасли: а) невозможность другим фирмам войти в отрасль б) уровень прибыли ниже среднего по экономике в) фирмы не могут увеличить производство товаров г) заработная плата в отра...

Экономика
Какой признак говорит об отсутствии конкуренции в отрасли: а) невозможность другим фирмам войти в отрасль б) уровень прибыли ниже среднего по экономике в) фирмы не могут увеличить производство товаров г) заработная плата в отрасли ниже среднего уровня
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первый: невозможность другим фирмам войти в отрасль.
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