Какой признак говорит об отсутствии конкуренции в отрасли: а) невозможность другим фирмам войти в отрасль б) уровень прибыли ниже среднего по экономике в) фирмы не могут увеличить производство товаров г) заработная плата в отра...
Экономика
Какой признак говорит об отсутствии конкуренции в отрасли: а) невозможность другим фирмам войти в отрасль б) уровень прибыли ниже среднего по экономике в) фирмы не могут увеличить производство товаров г) заработная плата в отрасли ниже среднего уровня
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первый: невозможность другим фирмам войти в отрасль.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите пожалуйста! Мне надо написать небольшое сочинение на тему "Весна в лесу" ?? помощью опорных слов: Грянул,проснулся,хлынул,затопил,загре...
Биология