Какой признак говорит об отсутствии конкуренции в отрасли: а) невозможность другим фирмам войти в отрасль б) уровень прибыли ниже среднего по экономике в) фирмы не могут увеличить производство товаров г) заработная плата в отра...

Экономика

Какой признак говорит об отсутствии конкуренции в отрасли: а) невозможность другим фирмам войти в отрасль б) уровень прибыли ниже среднего по экономике в) фирмы не могут увеличить производство товаров г) заработная плата в отрасли ниже среднего уровня

Автор: Гость