1. Капля ртути имевшая заряд +3e слилась с другой каплей с зарядом -2e Определиите з??ряд образовавшейся капли 2.опредклиьк состав ядра атома 24^11 Na(число протонов и нейтронов) 3. Расстояние между зарядами2нкл и 4 нкл на...

Физика

1. Капля ртути имевшая заряд +3e слилась с другой каплей с зарядом -2e Определиите з??ряд образовавшейся капли 2.опредклиьк состав ядра атома 24^11 Na(число протонов и нейтронов) 3. Расстояние между зарядами2нкл и 4 нкл находившимися в воздухе равно 10см Определите силу взаимодействия между ними

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