1. Капля ртути имевшая заряд +3e слилась с другой каплей с зарядом -2e Определиите з??ряд образовавшейся капли 2.опредклиьк состав ядра атома 24^11 Na(число протонов и нейтронов) 3. Расстояние между зарядами2нкл и 4 нкл на...
Физика
1. Капля ртути имевшая заряд +3e слилась с другой каплей с зарядом -2e Определиите з??ряд образовавшейся капли 2.опредклиьк состав ядра атома 24^11 Na(число протонов и нейтронов) 3. Расстояние между зарядами2нкл и 4 нкл находившимися в воздухе равно 10см Определите силу взаимодействия между ними
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.+3e+(-2e)=+e 2.24^11Na A=Z+N N=A-Z=24-11=13 Нейтронов 11 электронов и протонов 3.F=kq1q2/r^2= 9*10^9*2*10^-9*4*10^-9/0.1^2=72*10^-9/10^-2=72*10^-7
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