Ток в растворах электролитов-это:А)упорядоченное движение электронов.В)упорядоченное движение электронов и положительных ионов.С)упорядоченное движение положительных ионов.Д)упорядоченное движение отрицательных и положительных ...

Физика
Ток в растворах электролитов-это:А)упорядоченное движение электронов.В)упорядоченное движение электронов и положительных ионов.С)упорядоченное движение положительных ионов.Д)упорядоченное движение отрицательных и положительных ионов.Е)упорядоченное движение отрицательных ионов.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ток р растворах электролитов - это упорядоченное движение положительных и отрицательных ионов. (Д) Однако, жидкости  могут обладать и электронной проводимостью, если это жидкие металлы.
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