Как наш народ отмечает День победы?Почему его называют праздником (со слезами на глаза) Напишите пожалуйста срочно нужно,

Гость: Гость:

Его отмечают салютом в Центре Города... Проезжают танки, самолёты... Ветераны и салдаты тоже ходят строем! Его назвали так потому, что погибло на войны более 20.000.000. Людей.. Ещё больше пропало детей.. Многие матеря потеряли своих сыновей, многие маленькие дети( от 2 месяцев до 18 лет)потеряли своих матерей..