Как наш народ отмечает День победы?Почему его называют праздником (со слезами на глаза) Напишите пожалуйста срочно нужно,
Окружающий мир
Как наш народ отмечает День победы?Почему его называют праздником (со слезами на глаза) Напишите пожалуйста срочно нужно,
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Его отмечают салютом в Центре Города... Проезжают танки, самолёты... Ветераны и салдаты тоже ходят строем! Его назвали так потому, что погибло на войны более 20.000.000. Людей.. Ещё больше пропало детей.. Многие матеря потеряли своих сыновей, многие маленькие дети( от 2 месяцев до 18 лет)потеряли своих матерей..
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