Что с утра Поет певец? Песню звонкую поет. На работу всех зовет. А под вечер не поет. За день очень устает. Он ложится рано спать. Чтоб назавтра с песней встать. Подчеркни глаголы в настоящем времени. Что можно сказать о словах...
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Что с утра Поет певец? Песню звонкую поет. На работу всех зовет. А под вечер не поет. За день очень устает. Он ложится рано спать. Чтоб назавтра с песней встать. Подчеркни глаголы в настоящем времени. Что можно сказать о словах "встать" "спать"?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поет, поет, зовёт, не поёт, устаёт, ложится. Встать означает проснуться, спать означает уснуть
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