На магний массой 1,92 г подействовали раствором сульфатной кислоты в избытке. Вычислите массу образовавшейся соли. Назовите соль.

Химия

На магний массой 1,92 г подействовали раствором сульфатной кислоты в избытке. Вычислите массу образовавшейся соли. Назовите соль.

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