На магний массой 1,92 г подействовали раствором сульфатной кислоты в избытке. Вычислите массу образовавшейся соли. Назовите соль.
Химия
На магний массой 1,92 г подействовали раствором сульфатной кислоты в избытке. Вычислите массу образовавшейся соли. Назовите соль.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Mg+H2SO4=MgSO4+H2↑ n(Mg)=m/M=1.92/24=0.08моль столько же(0.08) моль MgSO4 следовательно m(MgSO4)=n•M=0.08•120=9.6г Ответ: 9.6г сульфата магния (MgSO4)
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