Сделать полный разбор предложения:Через некоторое время смолк шум деревьев, и птицы запели.
Русский язык
Сделать полный разбор предложения:Через некоторое время смолк шум деревьев, и птицы запели.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Некоторое (какое) прилагательное время(что) существительное смолк(что сделал) глагол шум(что) существительное деревьев(кого,что)существительное в родительном падеже и (саюз) птицы(кто) существительное запели(что сделали) запели
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