Сделать призентацию:вопрос что тебя интересует.Меня интересует мое имя

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Сделать призентацию:вопрос что тебя интересует.Меня интересует мое имя
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Сделай презентацию прото как интересно тебе твоё имя!!!!- Всё просто!!!!
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