Сделать синтаксический разбор предложений: 1) Что означает для казахстанцев Великая Отечественная, можно судить по следующей статистике. 2)Скольких из них не дождались родные? 3) О ком из них мы знаем?

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Сделать синтаксический разбор предложений: 1) Что означает для казахстанцев Великая Отечественная, можно судить по следующей статистике. 2)Скольких из них не дождались родные? 3) О ком из них мы знаем?

Автор: Гость