Сделать синтаксический разбор предложений: 1) Что означает для казахстанцев Великая Отечественная, можно судить по следующей статистике. 2)Скольких из них не дождались родные? 3) О ком из них мы знаем?

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Сделать синтаксический разбор предложений: 1) Что означает для казахстанцев Великая Отечественная, можно судить по следующей статистике. 2)Скольких из них не дождались родные? 3) О ком из них мы знаем?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Повествовательное, невосклицательное, распространённое, односоставное 2)Вопросительное, невосклицательное, распространённое, двусоставное 3)Вопросительное, невосклицательное, распространённое, двусоставное
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