Сейчас до сегодняшней полуночи осталось вдвое больше времени чем 9 часов назад ос??авалось до полудня .через сколько часов наступит полночь.
Математика
Сейчас до сегодняшней полуночи осталось вдвое больше времени чем 9 часов назад ос??авалось до полудня .через сколько часов наступит полночь.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9:00 утра - до полудня оставалось 3 часа. Соответственно через 9 часов будет 18:00 часов. Поэтому полночь наступит через 6 часов, это вдвое больше времени (3ч×2=6ч.)
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