Сейчас до сегодняшней полуночи осталось вдвое больше времени чем 9 часов назад ос??авалось до полудня .через сколько часов наступит полночь.

Математика

Сейчас до сегодняшней полуночи осталось вдвое больше времени чем 9 часов назад ос??авалось до полудня .через сколько часов наступит полночь.

Автор: Гость