Септиктеу созде дос например:атау септик:дос,???
Қазақ тiлi
Септиктеу созде дос например:атау септик:дос,???
Ответ(ы):
Гость:
Атау септік. дос ілік септік достың барыс с досқа табыс с досты жатыс септік доста шығыс септік достан көмектес септік доспен
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