Сформулируй задачу по следующей краткой записи.

Гость: Гость:

Туристы вышли в поход.За 1-вый день они прошли 25 км. за 2-рой день они прошло на 5 км больше,чем за первый,а в третий в 2 раза меньше чем за второй. Значит в первый они прошли 25 км. Во-второй они прошли 25+5 = 30 км А в третий тогда получается 30:2 = 15 км.