Сформулируйте коротко , в заключается относительность движения

Физика
Сформулируйте коротко , в заключается относительность движения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В том, что одно и то же тело в разных системах отсчёта имеет разную скорость, совершает разное перемещение и движется по разной траектории.
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