Сгруппируйте словосочетания по значению предлога 1) с пространственным значением 2)временным 3) целевым 4) причинным. Обозначте зависимость слов по образцу. Предлог заключите в овал.

Русский язык
Сгруппируйте словосочетания по значению предлога 1) с пространственным значением 2)временным 3) целевым 4) причинным. Обозначте зависимость слов по образцу. Предлог заключите в овал.
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