Сгруппируйте словосочетания по значению предлога 1) с пространственным значением 2)временным 3) целевым 4) причинным. Обозначте зависимость слов по образцу. Предлог заключите в овал.
Русский язык
Сгруппируйте словосочетания по значению предлога 1) с пространственным значением 2)временным 3) целевым 4) причинным. Обозначте зависимость слов по образцу. Предлог заключите в овал.
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Может ли несовершеннолетний парень который устроился на подработку подать в суд ??а то что работодатель не выплачивает зарплату?
География
Математика
Помогите пожалуйста! в лыжных соревнованиях приняло участие 100 человек, причем ч??сло женщин составило 9/16 от числа мужчин. Сколько мужчин пр...