Сгруппируйте словосочетания по значению предлога 1) с пространственным значением 2)временным 3) целевым 4) причинным. Обозначте зависимость слов по образцу. Предлог заключите в овал.

Русский язык

Сгруппируйте словосочетания по значению предлога 1) с пространственным значением 2)временным 3) целевым 4) причинным. Обозначте зависимость слов по образцу. Предлог заключите в овал.

Автор: Гость