Шарик,наполненный лёгким газом поднимаеться к потолку комнаты если это газ тёплы?? воздух то спустя некоторое время он остывает и шарик опускаеться но шарик опускаеться и в том случае когда он наполнен гелием,почему так проиходит?
Физика
Шарик,наполненный лёгким газом поднимаеться к потолку комнаты если это газ тёплы?? воздух то спустя некоторое время он остывает и шарик опускаеться но шарик опускаеться и в том случае когда он наполнен гелием,почему так проиходит?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гелий постепенно кончается
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика