Шарик,наполненный лёгким газом поднимаеться к потолку комнаты если это газ тёплы?? воздух то спустя некоторое время он остывает и шарик опускаеться но шарик опускаеться и в том случае когда он наполнен гелием,почему так проиходит?

Физика

Шарик,наполненный лёгким газом поднимаеться к потолку комнаты если это газ тёплы?? воздух то спустя некоторое время он остывает и шарик опускаеться но шарик опускаеться и в том случае когда он наполнен гелием,почему так проиходит?

Автор: Гость