Шарик,наполненный лёгким газом поднимаеться к потолку комнаты если это газ тёплы?? воздух то спустя некоторое время он остывает и шарик опускаеться но шарик опускаеться и в том случае когда он наполнен гелием,почему так проиходит?

Физика
Шарик,наполненный лёгким газом поднимаеться к потолку комнаты если это газ тёплы?? воздух то спустя некоторое время он остывает и шарик опускаеться но шарик опускаеться и в том случае когда он наполнен гелием,почему так проиходит?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гелий постепенно кончается
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