Щелкунчик. 1.Описание крёстного. 2.Отношение Мари и Крёстного к друг другу. 3. Отношение Мари и щелкунчика к друг другу. 4. Отношение Мари и принца Щелкунчика (Когда он превратился) к друг другу. 5. Отношение Мари и щелкун...

Литература

Щелкунчик. 1.Описание крёстного. 2.Отношение Мари и Крёстного к друг другу. 3. Отношение Мари и щелкунчика к друг другу. 4. Отношение Мари и принца Щелкунчика (Когда он превратился) к друг другу. 5. Отношение Мари и щелкунчика племянника к друг другу. 6. Чем помог крёстный Мари и щелкунчику? Срочно.....

Автор: Гость