Щелкунчик. 1.Описание крёстного. 2.Отношение Мари и Крёстного к друг другу. 3. Отношение Мари и щелкунчика к друг другу. 4. Отношение Мари и принца Щелкунчика (Когда он превратился) к друг другу. 5. Отношение Мари и щелкун...
Литература
Щелкунчик. 1.Описание крёстного. 2.Отношение Мари и Крёстного к друг другу. 3. Отношение Мари и щелкунчика к друг другу. 4. Отношение Мари и принца Щелкунчика (Когда он превратился) к друг другу. 5. Отношение Мари и щелкунчика племянника к друг другу. 6. Чем помог крёстный Мари и щелкунчику? Срочно.....
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Умелый мастер, добрый крестный, некрасив, опечален своей судьбой — крестный. 2. - 3.Отношения-крепкие, готовы на многое ради спасения друг друга. 4.Отношения-по прежнему крепкие, рады за победы друг друга... 5.- 6. Крёстный подарил Мари щелкунчика. Так они встретились и победили крысиного короля.
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