Шипящий согласный звук стоящий перед звуком О является твердым в слове: 1) щёлкнуть 2) горячо 3) дирижёр 4) чёрный 5) течёт
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Шипящий согласный звук стоящий перед звуком О является твердым в слове: 1) щёлкнуть 2) горячо 3) дирижёр 4) чёрный 5) течёт
Ответ(ы):
Гость:
Точно это дирижёр,без сомнений
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