Сделайте пожалуйста морфологический разбор прилагательных Белого Летнего Во??яной

Гость: Гость:

Белого - прил, нач.форма белый, кач.,степень сравнения положительная, полное, кр.форма бел, м.р.,ед.ч., Р.п., в предл. явл. опр. Летнего -прил., нач.форма летний, относительное, полное, м.р. ед.ч. Р.п. В предл.явл.опр. Водяной - прил.,нач.форма водяной, относительное, полное, м.р. ед.ч. Р. п или В.п. в предл. явл. определением.