Сделайте пожалуйста морфологический разбор прилагательных Белого Летнего Во??яной
Русский язык
Сделайте пожалуйста морфологический разбор прилагательных Белого Летнего Во??яной
Ответ(ы):
Гость:
Белого - прил, нач.форма белый, кач.,степень сравнения положительная, полное, кр.форма бел, м.р.,ед.ч., Р.п., в предл. явл. опр. Летнего -прил., нач.форма летний, относительное, полное, м.р. ед.ч. Р.п. В предл.явл.опр. Водяной - прил.,нач.форма водяной, относительное, полное, м.р. ед.ч. Р. п или В.п. в предл. явл. определением.
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