Задачи: 1)В школе всего 480 учащихся, 3/5 из них мальчики. Сколько мальчиков и девочек учатся в школе? 2) Сахар составляет 4/19 массы сахарной свеклы. Сколько сахара содержится в 570ц. сахорной свеклы? 3) Один градус шкалы Ц...

Математика

Задачи: 1)В школе всего 480 учащихся, 3/5 из них мальчики. Сколько мальчиков и девочек учатся в школе? 2) Сахар составляет 4/19 массы сахарной свеклы. Сколько сахара содержится в 570ц. сахорной свеклы? 3) Один градус шкалы Цельсия составляет 4/5 градуса шкалы Реомюра. Сколько градусов покажет термометр Реомюра в тот момент когда термометр Цельсия показывает 22 1/2?

Автор: Гость