Задачи: 1)В школе всего 480 учащихся, 3/5 из них мальчики. Сколько мальчиков и девочек учатся в школе? 2) Сахар составляет 4/19 массы сахарной свеклы. Сколько сахара содержится в 570ц. сахорной свеклы? 3) Один градус шкалы Ц...
Математика
Задачи: 1)В школе всего 480 учащихся, 3/5 из них мальчики. Сколько мальчиков и девочек учатся в школе? 2) Сахар составляет 4/19 массы сахарной свеклы. Сколько сахара содержится в 570ц. сахорной свеклы? 3) Один градус шкалы Цельсия составляет 4/5 градуса шкалы Реомюра. Сколько градусов покажет термометр Реомюра в тот момент когда термометр Цельсия показывает 22 1/2?
Ответ(ы):
Гость:
480/5=96 уч составляют 1/5 часть 3*96=288 (уч) - мальчики 480-288=192 (уч) - девочки 570/19=30 (ц) 30*4=120(ц) сахара 22 1/2 / 5 = 4,5 4,5*4=18 градусов
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