На олимпиаде одна сборная команда завоевала 20 золотых медалей, серебряных - на 10 м??ньше ,чем золотых, а бронзовых - на 20 больше, чем серебряных. Сколько бронзовых медалей завоевала эта команда ?

Математика

На олимпиаде одна сборная команда завоевала 20 золотых медалей, серебряных - на 10 м??ньше ,чем золотых, а бронзовых - на 20 больше, чем серебряных. Сколько бронзовых медалей завоевала эта команда ?

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