4. Расскажите, чем славится земля русская? Продолжите: Вологодские кружева, дымк??вская игрушка, валдайские колокольчики, …

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4. Расскажите, чем славится земля русская? Продолжите: Вологодские кружева, дымк??вская игрушка, валдайские колокольчики, …
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