(В…дыхать, ра…глядеть, (с, з)правиться, и…править, ра…цвет, (с,з)бегать, ра…бег, б??…брежный, в…карабкаться, бе…помощный, ра…положиться, во…глас, бе…граничный, и…морозь, бе…предельный, во…паление, во…клицание, ра…порядок, б...

Гость: Гость:

Вздыхать, разглядеть, справится, исправить, расцвет, сбегать разбег, безбрежный, вскарабкаться, беспомощный, расположиться, возглас, безграничный, изморозь, беспредельный, воспаление, восклицание, распорядок, бесцельный, чрезмерный, рассмотреть, рассвет, списать, расписание. Правило: если после приставки глух. согласная, то и в приставке пишется глух. согл. А если после приставки пишется звонк. соглс, то и в приставке будет писаться звонк. согл.. Не забудь отблагодарить)