Измените слова так чтобы они обозначали несколько предметов: ручей, перо,колос,к??ыло, дерево, друг,воробей, соловей, брат, стул.

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Измените слова так чтобы они обозначали несколько предметов: ручей, перо,колос,к??ыло, дерево, друг,воробей, соловей, брат, стул.

Автор: Гость