Измените слова так чтобы они обозначали несколько предметов: ручей, перо,колос,к??ыло, дерево, друг,воробей, соловей, брат, стул.
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Измените слова так чтобы они обозначали несколько предметов: ручей, перо,колос,к??ыло, дерево, друг,воробей, соловей, брат, стул.
Ответ(ы):
Гость:
Ручьи, перья ,колосья, крылья, деревья, друзья, воробьи, соловьи, братья, стулья.
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