Звука буквенный разбор слова большие и гора

Гость: Гость:

Большие - (б а л, ш ы й э) 7 зв,3 гл, 4 согл, 7 букв. На слоги: боль-ши-е ударение на И! гора (г а р а) 4 зв, 2 гл, 2 согл, 4 букв, на слоги : го-ра, ударение на А!