Звука буквенный разбор слова большие и гора
Русский язык
Звука буквенный разбор слова большие и гора
Ответ(ы):
Гость:
Большие - (б а л, ш ы й э) 7 зв,3 гл, 4 согл, 7 букв. На слоги: боль-ши-е ударение на И! гора (г а р а) 4 зв, 2 гл, 2 согл, 4 букв, на слоги : го-ра, ударение на А!
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