Луч света падающий нормально на поверхность воды, достигает дна за 2*10 в минус 7 степени.Показатель преломления воды 1,5. Определить глубину водоема.

Физика
Луч света падающий нормально на поверхность воды, достигает дна за 2*10 в минус 7 степени.Показатель преломления воды 1,5. Определить глубину водоема.
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