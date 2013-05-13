Помогите !!!!!!! известно что cos a = -5/13, П/2lt;alt;П. Найдите tg 2a
Алгебра
Помогите !!!!!!! известно что cos a = -5/13, П/2lt;alt;П. Найдите tg 2a
Ответ(ы):
Гость:
Tga=sina/cosa; sina-? sin^2a+cos^2a=1 sina=sqrt{1-25/169} =12/13 tga=12/13/5/13=12/5=2.4 2.4>1 dumayu 4to pomogu
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