КАК ОТМЕТИТЬ НА КОНТУРНОЙКАРТЕ ОСТРОВА И ПОЛУ ОСТРОВА
География
КАК ОТМЕТИТЬ НА КОНТУРНОЙКАРТЕ ОСТРОВА И ПОЛУ ОСТРОВА
Ответ(ы):
Гость:
Здесь ничего тяжелого нет, например открыл Атлас нашел к примеру на ней полуостров Камчатка и отметил его вот так пол-ов Камчатка,а остров вот так о. Пасхи
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